В Москве Mercedes сбил двух стоявших на трассе мужчин

В центре Москвы водитель Mercedes GLE сбил двух мужчин, стоявших на трассе. Об этом пишет Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Инцидент произошел в районе дома 1/2 на Садовой-Спасской улице. Легковая машина остановилась на трассе из-за неисправности. Водитель включил аварийные сигналы и, вместе с пассажиром, покинул автомобиль.

По предварительным данным, владелец аварийной машины намеревался осмотреть ее на предмет обнаружения неисправностей.

На кадрах видео, опубликованном ведомством, белый кроссовер на большой скорости сбил мужчин и врезался в припаркованную машину.

В Дептранса отметили, что движение в районе происшествия затруднено, перекрыты третья, четвертая и пятая полосы.

Оба пострадавших госпитализированы. Один из них находится в состоянии клинической смерти, у него открытая черепно-мозговая травма