Стало известно, кто был за рулем наехавшего на людей в Москве автомобиля

Telegram-канал «112» сообщает, что за рулем автомобиля Mercedes, наехавшего на людей в центре Москвы, был сын известного офтальмолога Игоря Медведева Кирилл. По данным канала, в машине также находился и сам Медведев.

Канал пишет, что в настоящее время пострадавший водитель Volkswagen находится в реанимации. Следователи возбудили уголовное дело, отмечает «112». Telegram-канал «Агентство „Москва“» опубликовал кадры последствий аварии, на которых видно, что оба автомобиля получили серьезные повреждения, на месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на Садово-Спасской улице в центре Москвы произошло ДТП. В результате аварии пострадали несколько человек, стоявшие на проезжей части у авто с включенными аварийными сигналами. Движение в районе происшествия затруднено, перекрыты третья, четвертая и пятая полосы.