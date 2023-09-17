Число жертв ДТП с микроавтобусом и самосвалом в Мурманской области выросло до пяти

"В результате данного дорожно-транспортного происшествия четыре пассажира (мурманчанин 1978 года рождения, женщина 1956 года рождения, молодой человек 1991 года рождения и мурманчанка 1951 года рождения) микроавтобуса от полученных травм скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи. Впоследствии от полученных травм в реанимационном отделении ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" скончался еще один пассажир (мужчина 1953 года рождения)", - сказано в сообщении.