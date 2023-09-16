Число пострадавших в результате ДТП на Садовом кольце в центре Москвы увеличилось до двух. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В результате дорожной аварии двое мужчин, в том числе водитель Volkswagen, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, в 14:23 на Садово-Спасско улице 30-летний водитель Mercedes врезался в Volkswagen. При этом автомобиль стоял с выставленным знаком аварийной остановки.

"В отношении водителя Mercedes следователем следственной части УВД по ЦАО Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сказал собеседник агентства.

Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, за рулем врезавшейся в стоящую машину иномарки был сын заслуженного врача России Игоря Медведева Кирилл.