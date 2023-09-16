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Число пострадавших в ДТП на Садовом кольце в Москве выросло до двух

Число пострадавших в результате ДТП на Садовом кольце в центре Москвы увеличилось до двух. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В результате дорожной аварии двое мужчин, в том числе водитель Volkswagen, получили телесные повреждения и были госпитализированы", - сказал собеседник агентства.

По данным полиции, в 14:23 на Садово-Спасско улице 30-летний водитель Mercedes врезался в Volkswagen. При этом автомобиль стоял с выставленным знаком аварийной остановки.

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"В отношении водителя Mercedes следователем следственной части УВД по ЦАО Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - сказал собеседник агентства.

Как ранее ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России, за рулем врезавшейся в стоящую машину иномарки был сын заслуженного врача России Игоря Медведева Кирилл.

Игорь Медведев - заслуженный врач России, глазной микрохирург, профессор, завкафедрой офтальмологии факультета дополнительного профессионального образования Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Минздрава России.