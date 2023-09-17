На юге Москвы водитель внедорожника протаранил 10 машин

"Прибывшими на место происшествия полицейским, предварительно, установлено, что водитель внедорожника по пути следования совершил около десяти ДТП с транспортными средствами и скрылся. Пострадавших нет. Принятыми мерами нарушитель задержан на территории Московской области", - сказал собеседник агентства.