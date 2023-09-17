Очередная ночная атака БПЛА на столичный регион: что известно

Сегодня ночью в небе над столичным регионом снова были замечены вражеские беспилотники. По данным Минобороны РФ, первая террористическая атака была предотвращена около 01:45. Средства ПВО уничтожили БПЛА самолетного типа над территорией Истринского округа. В 04:25 появилось официальное сообщение об обезвреживании такого же объекта в Домодедовском округе.

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале отметил, что, по предварительным данным, на месте падения обломков беспилотника под Истрой разрушений и пострадавших нет. «Еще один БПЛА сбит в Раменском округе», - добавил он. Пресс-служба Минобороны РФ пока не публиковала сведений об инциденте в этом округе.