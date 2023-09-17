В Румынии бронетранспортер НАТО устроил ДТП

Бронетранспортер НАТО вылетел с дороги, протаранил забор частного жилого дома и влетел во двор. О происшествии в Румынии сообщает телеканал Digi 24.

Авария с бронеавтомобилем НАТО произошла в Ковасне. В ДТП попала машина, принадлежащая военным боевой группы НАТО, дислоцированной в населенном пункте Чинку.

Эти машины возвращались с учений в составе колонны. В какой-то момент одна из бронемашин вылетела с дороги, «снесла забор дома и оказалась во дворе дома».

На опубликованном снимке видно, что броневик едва не въехал передними колесами в окно одноэтажного дома.

Движение транспорта в этом районе было перекрыто, военные начали расследование обстоятельств ДТП.