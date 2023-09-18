Мотоциклист погиб в ДТП в Новокузнецке

В Новокузнецке произошло ДТП с участием мотоцикла и легковой машины. Водитель мототехники погиб.

В Новокузнецке вечером 17 сентября произошла смертельная авария на улице Хлебозаводской. Столкнулись автомобиль Renault и мотоцикл.

По словам очевидцев, правила движения нарушили оба водителя. По неподтвержденной информации, автомобилист пошел на разворот в месте, где разрешено движение только прямо. Мотоциклист при движении серьезно превысил скорость, примерно до 120 километров в час. В итоге мототехника въехала в бок легковушки, и транспортные средства врезались в ограждение.

Мотоциклист погиб на месте. Информация по пострадавшим в автомобиле уточняется.