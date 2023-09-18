Похищенная в Таиланде туристка спаслась от вымогателя благодаря ДТП

Китайская туристка спаслась от похитившего ее вымогателя в Таиланде благодаря тому, что его авто угодило в ДТП. Историей женщины поделился портал Khaosod.

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Днем 14 сентября полиции Бангкока сообщили, что 27-летнюю девушку из Китая похитили на серебристом автомобиле Toyota Yaris с тайскими номерами. Позже в тот же день эта машина врезалась к такси. Водитель Yaris попросил таксиста не звонить правоохранителям и предложил ему деньги, но тот захотел оформить аварию официально.

Пока мужчины разбирались на дороге, из машины выбралась девушка с веревками на ногах, она бросилась к таксисту за помощью. В итоге полиция арестовала водителя Yaris на месте. Злоумышленником оказался 36-летний Чжао Вулин (Zhao Wulin) из китайской провинции Хэнань.

Предварительное расследование установило, что Чжао познакомился с молодой туристкой через друга. Они переписывались несколько дней, а потом договорились встретиться в одном из ресторанов Бангкока. По словам китаянки, через некоторое время после начала ужина у нее закружилась голова и помутилось сознание. На следующий день девушка очнулась обнаженной в номере отеля вместе с Чжао.

Мужчина заявил, что возьмет ее в путешествие в Паттайю и усадил в машину. Отъехав подальше от людных мест, он связал девушке ноги и потребовал выкуп в размере 200 тысяч юаней (2,5 миллиона рублей). У китаянки таких денег не оказалось, она позвонила подруге и попросила перевести ей часть суммы. Чжао повез туристку к банкомату, но авария по пути нарушила его планы.

Правоохранители выдвинули обвинения в вымогательстве, похищении человека и непристойном поведении. Медицинский осмотр покажет, был ли Чжао также замешан в надругательстве. Мужчина арестован и ждет разбирательства в суде.