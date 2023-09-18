Водитель выжил после падения автомобиля с 200-метровой высоты

Легковой автомобиль упал с обрыва под Магаданом. Об этом сообщает Telegram-канал МЧС Магаданской области.

«Ночью 18 сентября в Службу спасения поступило сообщение о том, что в районе первой смотровой площадки на 9 км Ольской трассы автомобилист не справился с управлением и сорвался со скалы, пролетев 200 метров вниз», — говорится в сообщении.

Спасатели обнаружили искореженный автомобиль Suzuki и водителя в нем. Мужчину вытащили из салона и передали медикам. У него диагностированы ушибы и порезы. О том, почему автомобиль съехал в обрыв, не сообщается.