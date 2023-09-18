Мост рухнул на федеральную трассу в пригороде Владивостока

«Около 15 часов по местному времени 18 сентября 2023 года на автомобиле Sinotruk Howo во время движения оказался поднят грузовой отсек, который столкнулся с надземным пешеходным переходом. В результате ДТП пешеходный переход обрушился на проезжую часть. Пострадал водитель Sinotruk Howo, ему оказывается необходимая помощь», – рассказали в пресс-службе ведомства.