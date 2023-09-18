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Во Владивостоке самосвал с поднятым кузовом врезался в мост и обрушил его

Во Владивостоке мост рухнул на федеральную трассу из-за того, что в него врезался самосвал. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение прокуратуры Приморского края.

Мост рухнул на федеральную трассу в пригороде Владивостока
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«Около 15 часов по местному времени 18 сентября 2023 года на автомобиле Sinotruk Howo во время движения оказался поднят грузовой отсек, который столкнулся с надземным пешеходным переходом. В результате ДТП пешеходный переход обрушился на проезжую часть. Пострадал водитель Sinotruk Howo, ему оказывается необходимая помощь», – рассказали в пресс-службе ведомства.

К месту обрушения отправили ремонтников, чтобы расчистить пространство для разворота машин в город. Вечером прибудет тяжелая техника и начнет разбирать завалы.

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