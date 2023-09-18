Три человека погибли и 194 пострадали в ДТП в Москве 11–17 сентября

«По оперативным данным с 11 по 17 сентября 2023 года на дорогах Москвы зарегистрировано 176 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 194 получили ранения. В числе пострадавших 23 ребенка получивших травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП на прошедшей неделе стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов – 81 и 57 случаев соответственно. В 21% случаев наездов на пешеходов дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов», – рассказали в пресс-службе.