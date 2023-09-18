Три человека погибли и 194 пострадали в ДТП в Москве 11–17 сентября
Три человека погибли и еще 194 получили травмы в результате дорожных аварий в столице в период с 11 по 17 сентября. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
«По оперативным данным с 11 по 17 сентября 2023 года на дорогах Москвы зарегистрировано 176 дорожно-транспортных происшествий, в которых три человека погибли и 194 получили ранения. В числе пострадавших 23 ребенка получивших травмы различной степени тяжести. Наиболее распространенными видами ДТП на прошедшей неделе стали столкновения транспортных средств и наезды на пешеходов – 81 и 57 случаев соответственно. В 21% случаев наездов на пешеходов дорожно-транспортные происшествия произошли в зоне действия пешеходных переходов», – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что самым аварийным днем минувшей недели стал вторник с 41 ДТП. Меньше всего дорожных инцидентов было зарегистрировано в понедельник – 16 ДТП.
«С участием мототранспорта произошло 22 дорожно-транспортных происшествия, с участием велосипедистов – 12 ДТП», – подчеркнули в ГИБДД.
Отмечается, что за указанный период дорожные полицейские пресекли 488 фактов управления транспортными средствами водителями с признаками опьянения.