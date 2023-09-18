В Уфе пешеход увернулся от летящей на него машины

В Уфе автомобиль после ДТП на перекрестке перевернулся и едва не сбил пешехода. Об этом сообщает Telegram-канал «Телеканал UTV» и публикует видеозапись инцидента.

На кадрах видно, что автомобиль Kia Shuma трогается с места, не дождавшись зеленого света, и выезжает на перекресток. В этот момент в него врезается черный Chevrolet Aveo, водитель которого на большой скорости пытался успеть проехать на желтый. От удара седан Chevrolet перевернулся и пролетел перекресток наискосок, едва не сбив пешехода. Мужчина в этот момент завершал переход улицы по «зебре» и успел отскочить в сторону.