Автомобиль врезался в пешеходов на «зебре» в Крыму

В центре Евпатории автомобиль врезался в пешеходов, которые переходили улицу на зеленый сигнал светофора. Об этом сообщает «Крымское информационное агентство».

Авария произошла вечером 17 сентября на пересечении улиц Ленина и Фрунзе. При наезде пострадал мужчина, его госпитализировали врачи скорой помощи.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что дорогу в момент ДТП переходили минимум четыре человека. Двум из них удалось завершить переход, еще один пешеход успел отскочить в сторону. Пострадавший от удара пролетел вперед и ударился о припаркованную машину.