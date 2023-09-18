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В Перу в результате падения автобуса с обрыва погибли 24 человека

Не менее 24 человек погибли в результате падения автобуса с обрыва на юге Перу. Об этом сообщила в понедельник радиостанция RPP со ссылкой на главу района Анко Мануэля Севальоса.

В Перу в результате падения автобуса с обрыва погибли 24 человека
© globallookpress.com

По его данным, автобус, следовавший из города Уанта в город Уанкайо, упал с высоты 150 м. Около 20 пострадавших были доставлены в больницы. Среди погибших есть дети.

По одной из версий, причиной происшествия могло стать плохое состояние дороги, которое усугубилось из-за дождей.