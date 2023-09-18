Инцидент произошел в понедельник, 18 сентября, на улице Поляны. В аварию попали автомобили Nissan , Audi , Mercedes, Skoda , Hyundai и Volkswagen .

Медики осмотрели пострадавших на месте происшествия и оказали им необходимую помощь. Затем госпитализировали их в одну из столичных клиник. Данных о состоянии пострадавших и характере полученных травм пока нет.