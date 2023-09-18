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В массовом ДТП на юге Москвы пострадали два человека

На юге Москвы произошло массовое ДТП. Пострадали два человека, пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел в понедельник, 18 сентября, на улице Поляны. В аварию попали автомобили Nissan, Audi, Mercedes, Skoda, Hyundai и Volkswagen.

Медики осмотрели пострадавших на месте происшествия и оказали им необходимую помощь. Затем госпитализировали их в одну из столичных клиник. Данных о состоянии пострадавших и характере полученных травм пока нет.

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Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы столкнулись шесть легковых автомобилей и автобус. Пострадали три человека.

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