Семьям погибших в ДТП в Ленобласти велосипедисток выплатят по 1 млн рублей

Родственники погибших и пострадавших в ДТП на трассе "Скандинавия" получат от городского правительства компенсации в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. Об этом сообщается в проекте распоряжения Комитета по социальной политике Петербурга.

"Материальная помощь предоставляется: членам семьи (родственникам) погибшего(ей) в результате ДТП, к которым относятся родители (опекун) погибшего(ей), в размере 1 млн руб. в равных долях на каждого члена семьи (родственника), гражданам, получившим повреждения здоровья различной степени тяжести в размере 500 тыс. руб." - говорится в тексте распоряжения.

Документ проходит антикоррупционную экспертизу. Для получения материальной помощи родственники погибших и пострадавших в ДТП могут обратиться в городской комитет по соцполитике после того, как соответствующее распоряжение вступит в силу.