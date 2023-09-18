Заместитель генсека ООН попала в аварию

«Неделя заседаний Генассамблеи ООН в Нью-Йорке всегда означает хаос на дорогах и раздраженных водителей. Я всегда выбираю велосипед, но сегодня я попала в аварию с автомобилем, водитель которой разогнался и проехал на красный свет. Повезло, что остались только порезы и синяки. Берегите себя!» — написала она.