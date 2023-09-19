В ДТП с газелью на МКАДе пострадал один человек
На МКАДе недалеко от съезда на Красногорск произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.
— Газель перевернулась. Пострадал один человек, — уточнил источник.
На месте работают профильные службы города. Состояние пострадавшего пока неизвестно.
18 сентября четыре автомобиля столкнулись на Енисейской улице на северо-востоке Москвы. Отмечается, что авария случилась в районе Берингова проезда. В результате ДТП пострадали два человека. Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.
16 сентября на Садовой-Спасской улице в районе дома № 1/2 произошло ДТП с участием двух автомобилей и пешеходов. Движение в районе происшествия было затруднено. Позже стало известно, что Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по факту ДТП.