В ДТП с газелью на МКАДе пострадал один человек

На МКАДе недалеко от съезда на Красногорск произошло ДТП с участием грузового автомобиля. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

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— Газель перевернулась. Пострадал один человек, — уточнил источник.

На месте работают профильные службы города. Состояние пострадавшего пока неизвестно.

18 сентября четыре автомобиля столкнулись на Енисейской улице на северо-востоке Москвы. Отмечается, что авария случилась в районе Берингова проезда. В результате ДТП пострадали два человека. Все причины и обстоятельства произошедшего уточняются.