В Ярославле горожанин запустил фейерверк прямо на автодороге

В Ярославле мужчина запустил фейерверк на автомобильной дороге, ему назначили штраф. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.

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Инцидент произошел около одного из ресторанов в центре города и попал на видео. Прокуратура совместно с региональным УМВД провела проверку и выяснила, что фейерверк запустил 31-летний горожанин, купивший пиротехнику в специализированном магазине.