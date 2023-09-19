В Черногории автобус упал с трассы, три человека погибли

Автобус упал с трассы Цетинье — Будва в Черногории. Как сообщает местное издание Vijesti, погибли по меньшей мере три человека, еще несколько получили ранения.

По предварительной информации полиции, в транспортном средстве, которое выполняло рейс Никшич — Будва, находились от 30 до 35 пассажиров. Детей среди них не было. Сейчас место падения автобуса осматривают в поиске людей, которые могли выпасть из транспортного средства.

Полиция Донья-Горицы перекрыла движение со стороны Подгорицы, а в Цетине разрешено ездить только бригадам скорой помощи, спасателям и журналистам. Репортеры сообщают о большом количестве машин «скорой», которые едут к месту происшествия.