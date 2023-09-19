Дорожный конфликт закончился пятикратным тараном

Житель Санкт-Петербурга пять раз протаранил чужой автомобиль, заявив при этом, что за рулем был другой человек. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на объединенную пресс-службу городских судов.

По данным следствия, мужчина на Chevrolet Explorer двигался по перекрестку Петербургского и Кузьминского шоссе в Пушкине. Но внезапно вышел из автомобиля и вступил в перепалку с водителем авто, следовавшего за ним, ударил его по лицу. Затем нападавший вернулся в свою машину и пять раз врезался задним ходом в иномарку пострадавшего.