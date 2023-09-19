Появились подробности состояния россиянина после ДТП с автобусом в Черногории

Гражданин РФ, находившийся в автобусе, который попал в ДТП в Черногории, получил легкие травмы. Об этом сообщает RTCG.

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Инцидент произошел около полудня 19 сентября на горной дороге между старой столицей — Цетине и главным курортом на побережье — Будвой. В результате инцидента автобус упал на 15 метров вниз с трассы. Транспортное средство принадлежало компании «Папович». На данный момент его уже вытащили из пропасти.

В результате автокатастрофы погибли два человека — гражданин Великобритании и женщина, ее пока не опознали. Всего в автобусе находилось около 30 человек, из них четыре находятся в тяжелом состоянии, 17 получили легкие травмы, в том числе россиянин, еще семь никак не пострадали. Всем пассажирам транспортного средства оказали медицинскую помощью.