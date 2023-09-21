В Петербурге произошло массовое ДТП с участием машины ДПС

В Санкт-Петербурге на Лесном проспекте произошла массовая авария, в которой пострадали два сотрудника ДПС, сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

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«По предварительным данным, двое сотрудников полиции получили травмы и госпитализированы в медицинское упреждение. Водитель второго автомобиля не пострадал», — отмечается в сообщении полиции.

Авария произошла утром в четверг на пересечении проспекта с Нейшлотским переулком. Служебная Skoda Octavia столкнулась с кроссовером BMW X6, уточняет «Mash на Мойке».

На кадрах с места происшествия видно, что патрульный автомобиль получил сильные механические повреждения. У BMW разбита передняя часть. Также на месте происшествия виден еще один автомобиль с разбитой боковиной.