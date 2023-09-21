В Волжском в ДТП пострадали ребенок и две пассажирки маршрутки

"Предварительно, с места ДТП [в Волжском] госпитализируются три пострадавших: женщины 1983 и 1985 года рождения в больницу №1 имени З.С. Фишера, ребенок 2011 года рождения - в больницу №7 Волгограда. Необходимость в госпитализации будет определена по результатам обследования", - сказали в комитете.