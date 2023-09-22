Шесть автомобилей столкнулись в Подмосковье

ДТП с участием шести автомобилей произошло на 55-ом километре Дмитровского шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

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По информации ведомства, авария произошла около 14:00.

Столкнулось несколько легковых автомобилей и грузовик.

— Пострадавших нет, движение восстановлено в полном объеме, — резюмировали в пресс-службе ведомства.

Другое ДТП произошло на внутренней стороне 82-го километра МКАД. Движение на участке было затруднено. Авария попала на видео.