Шесть автомобилей столкнулись в Подмосковье

Шесть автомобилей столкнулись на Дмитровском шоссе
ДТП с участием шести автомобилей произошло на 55-ом километре Дмитровского шоссе. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
По информации ведомства, авария произошла около 14:00.
Столкнулось несколько легковых автомобилей и грузовик.
— Пострадавших нет, движение восстановлено в полном объеме, — резюмировали в пресс-службе ведомства.
Другое ДТП произошло на внутренней стороне 82-го километра МКАД. Движение на участке было затруднено. Авария попала на видео.
От удара водителя неисправной машины отбросило за бетонное ограждение. Его госпитализировали с различными травмами. Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства произошедшего.