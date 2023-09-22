Пассажиры автомобиля избили велосипедиста на «зебре»

В Сарове Нижегородской области пассажиры автомобиля напали на велосипедиста, который проехал по «зебре» в опасной близости от машины. Об этом сообщает Telegram-канал AvtoNewsNN и публикует видеозапись инцидента.

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На кадрах видно, что мужчина на велосипеде переехал пешеходный переход в опасной близости от черного внедорожника, едва не попав под колеса. Автомобиль остановился, у него открылась водительская, а затем и пассажирская дверь. После непродолжительного разговора водитель вышел из машины, подошел к велосипедисту и ударил его. Затем к избиению присоединились и пассажиры автомобиля.

На тротуаре велосипедиста повалили на землю и продолжали наносить удары силами минимум трех человек. Затем водитель и пассажиры сели в машину и уехали.