Гипсовые слепки вагин рассыпались по дороге после аварии с грузовиком

В Иркутске гипсовые слепки женских половых органов рассыпались по дороге после ДТП с грузовиком. Видеозапись последствий инцидента появилась в паблике «ДТП 38RUS Иркутск».
ДТП произошло на улице 3 Июля. На кадрах видно, что в результате аварии у грузовика, перевозившего гипсовые слепки вагин, открылся задний борт и изделия высыпались на проезжую часть. Небольшое количество тех же предметов видно и у капота легкового автомобил белого цвета, стоящего позади грузовика.
В ГИБДД водители поврежденных машин не обращались, уточняет «Подъем» со ссылкой на региональный главк МВД.
«Скорее всего, там материальный ущерб, ГИБДД никто не вызывал. Если люди не страдают в ДТП, без травм, ГИБДД вызывать не обязательно, поэтому, скорее всего, разъехались миром», — уточнили изданию в ведомстве.