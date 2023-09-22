Гипсовые слепки вагин рассыпались по дороге после аварии с грузовиком

В Иркутске гипсовые слепки женских половых органов рассыпались по дороге после ДТП с грузовиком. Видеозапись последствий инцидента появилась в паблике «ДТП 38RUS Иркутск».

ДТП произошло на улице 3 Июля. На кадрах видно, что в результате аварии у грузовика, перевозившего гипсовые слепки вагин, открылся задний борт и изделия высыпались на проезжую часть. Небольшое количество тех же предметов видно и у капота легкового автомобил белого цвета, стоящего позади грузовика.