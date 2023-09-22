Военные грузовики попали в аварию в Ленинградской области

Авария с участием военной техники произошла на трассе М-11 «Нева» в Ленинградской области, сообщает «Фонтанка.ру».

Авария произошла на 599-м километре трассы по направлению к Москве. По данным издания, столкнулись два военных грузовых автомобиля «КамАЗ», которые друг за другом следовали в колонне. В аварии пострадал один человек.