Военные грузовики попали в аварию в Ленинградской области

В Ленинградской области военные грузовики попали в ДТП на трассе «Нева»
Авария с участием военной техники произошла на трассе М-11 «Нева» в Ленинградской области, сообщает «Фонтанка.ру».
Авария произошла на 599-м километре трассы по направлению к Москве. По данным издания, столкнулись два военных грузовых автомобиля «КамАЗ», которые друг за другом следовали в колонне. В аварии пострадал один человек.
По предварительным данным, водитель одного из грузовиков резко затормозил, а водитель другого автомобиля не успел на это отреагировать и допустил столкновение.
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