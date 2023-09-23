В Лефортовском тоннеле восстановили движение после ДТП

Движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после столкновения трех автомобилей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле произошло столкновение трех автомобилей, после чего один из них перевернулся на крышу. Движение было свободно по одной полосе из трех.