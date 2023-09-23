$96.04-0.03102.25-0.11

В Лефортовском тоннеле восстановили движение после ДТП

Движение в Лефортовском тоннеле в Москве восстановлено после столкновения трех автомобилей. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В Лефортовском тоннеле восстановили движение после ДТП
© © РИА Новости / Владимир Астапкович

"Проезжая часть освобождена, движение восстановлено", - говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что на внешней стороне ТТК в Лефортовском тоннеле произошло столкновение трех автомобилей, после чего один из них перевернулся на крышу. Движение было свободно по одной полосе из трех.