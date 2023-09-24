В Дагестане автомобиль нарочно сбил ребенка на велосипеде

Неизвестные в республике Дагестан на легковой машине умышленно совершили наезд на ребенка, в случившемся разбираются сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщила в субботу, 23 сентября, руководитель пресс-службы регионального МВД Гаяна Гариева.

— Полицейские устанавливают участников инцидента и обстоятельства произошедшего. Судя по видео, наезд на ребенка был совершен умышленно. В любом случае на видеокадрах запечатлено нечто невообразимое и явно неадекватное. Это требует незамедлительного вмешательства сотрудников полиции, — написала она в Telegram-канале.

На записи видно, как ВАЗ-2107 задним ходом два раза перекрывает дорогу мальчику на велосипеде, а на третий раз сбивает его. Потом из автомобиля выходят двое молодых людей и что-то говорят кричащему от боли ребенку.

16 сентября сотрудница полиции, находясь вне службы, сбила женщину на пешеходном переходе в Москве. Алкоголя в крови водителя обнаружено не было. Она незамедлительно вызвала врачей для пострадавшей, после чего сбитую доставили в одну из столичных больниц.