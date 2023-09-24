Под Тюменью произошло смертельное ДТП с автобусом

«Предварительно, микроавтобус выехал на встречную полосу. В ДТП погибли 63-летний водитель микроавтобуса и его 42-летний сын. Обстоятельства аварии выясняются», - сообщили в Телеграм-канале регионального управления ГИБДД .

Ранее "Свободная Пресса" писала о том, что в Кемеровской области столкнулись три автомобиля. В результате аварии погибли три человека: 48-летний пассажир Mazda 6 и 31-летний водитель ВАЗ 2121, позже водитель Mazda 6 умер в больнице. Сейчас обстоятельства ДТП выясняют сотрудники полиции.