В Алтайском крае произошло ДТП с двумя погибшими
В Калманском районе Алтайского края, на 33 км автодороги Барнаул-Рубцовск-граница с Республикой Казахстан в воскресенье, 24 сентября, произошло ДТП, в котором погибли два человека.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
По имеющимся данным, находившийся за рулем Honda Odyssey 69-летний мужчина выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя легковыми автомобилями — Toyota Vista и Ford F-150.
«Водитель Honda Odyssey погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, как и 23-летний водитель Toyota Vista», — указали в сообщении.
Водителя Ford F-150 госпитализировали с травмами.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее сообщалось, что три человека погибли, ещё трое пострадали при столкновении легкового автомобиля с грузовой «газелью» в Нижегородской области.