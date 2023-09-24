В результате ДТП с маршруткой и грузовиком в Нижегородской области пострадали 16 человек, сообщили в Минздраве региона.

"В результате ДТП около деревни Шелокша, по предварительным данным, пострадали 16 человек. Из них три человека находятся в тяжелом состоянии, 12 человек (в том числе ребенок) - средняя степень тяжести, 1 - легкая степень тяжести, отказ от госпитализации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли бригады областной медицины катастроф и скорой медицинской помощи Кстовской ЦРБ. 12 пострадавших, в том числе троих в тяжелом состоянии, эвакуируют в областную клиническую больницу. Получившего травмы ребенка доставят в детскую областную больницу, еще троих пострадавших - в центральную районную больницу. Медики всем оказывают необходимую помощь.

Региональный Минздрав работает во взаимодействии с Федеральным центром медицины катастроф. Специалисты подключены для проведения телемедицинских консультаций.

Прокуратура Нижегородской области контролирует установление обстоятельств ДТП, сообщает пресс-служба ведомства. На место происшествия для выяснения причин случившегося и контроля за действиями правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб выехал Кстовский городской прокурор Олег Купцов.