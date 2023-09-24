В ДТП в Челябинской области погибли два человека

"Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства смертельного дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на территории Красноармейского района 24 сентября 2023 года. В 05:30 на 16-м км федеральной автодороги Челябинск - Новосибирск мужчина 1984 года рождения, управляя мотоциклом Kawasaki, по предварительным данным, при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения (выезд разрешен), где совершил столкновение с автомобилем "Газель", под управлением мужчины 1964 года рождения. В результате ДТП водитель и пассажир мотоцикла (мужчина, возраст около 30 лет) от полученных травм скончались на месте происшествия. Водитель "Газели" получил травмы", - говорится в сообщении.