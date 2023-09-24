Сбившие ребенка в Дагестане подростки оказались его родственниками

В Дагестане семья мальчика, которого ранее подростки нарочно сбили на автомобиле, когда тот пытался проехать по дороге на велосипеде, заявила, что не имеет претензий к обидчикам, передает Telegram-канал Mash. Выяснилось, что дети являются родственниками и старшие ребята принесли извинения пострадавшему.

Мама первоклассника говорит, что сын катался на соседней улице. Травм он не получил и к врачам обращаться не пришлось. О том, что машину сожгли, узнали случайно — женщина предполагает, что подростки могли сделать это сами.

Сейчас молодых людей проверяют на употребление психоактивных веществ.