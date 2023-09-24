Стала известна причина смертельного ДТП в Нижегородской области

В Нижегородской области грузовик столкнулся с пассажирской «Газелью». Погибли три человека. Причиной ДТП предварительно явился выезд большегруза на встречную полосу, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУМВД региона.

Инцидент произошел в утром в воскресенье, 24 сентября, на трассе М-7 около села Шелокша Кстовского района.

«По предварительным данным, ДТП произошло по причине выезда грузового автомобиля «Мерседес» на полосу встречного движения», — уточнили в пресс-службе.

В Минздраве Нижегородской области отметили, что три человека погибли. Еще 16 человек получили различные травмы.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае грузовик врезался в «Ладу Калину». Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли на месте.