В ДТП в Нижегородской области погибли три человека, пострадали 17
В ДТП около деревни Шелокша в Нижегородской области погибли три человека, 17 пострадали. Из них пять человек находятся в тяжелом состоянии, четыре — в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.
ДТП произошло 24 сентября в 9:40. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку «Газель».
Как писала «Парламентская газета», 7 сентября на трассе «Скандинавия» фура сбила группу из 11 девочек-велосипедисток 2008-2009 годов рождения, воспитанниц школы-интерната имени Коренькова. Девушки совершали тренировку, с ними ехала машина сопровождения, в которой находился тренер. Грузовик протаранил сзади машину сопровождения и сбил велосипедисток. В результате ДТП погибли две девушки, 10 человек пострадали.