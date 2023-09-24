В ДТП в Нижегородской области погибли три человека

В ДТП около деревни Шелокша в Нижегородской области погибли три человека, 17 пострадали. Из них пять человек находятся в тяжелом состоянии, четыре — в состоянии средней степени тяжести, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

ДТП произошло 24 сентября в 9:40. Грузовик выехал на встречную полосу и врезался в маршрутку «Газель».