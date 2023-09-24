В Свердловской области автобус со школьниками попал в ДТП

Пассажирский автобус со школьниками попал в ДТП в Свердловской области. Пострадали 22 человека. Об инциденте сообщает Министерство здравоохранения Свердловской области.

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Авария произошла на 291 км Московского тракта. Автобус, в котором ехали школьники, столкнулся с легковым автомобилем.

«В ДТП пострадали 22 человека, из них 15 детей. 1 ребенок доставлен в ДГКБ №9 Екатеринбурга с травмой головы», - рассказали медики.