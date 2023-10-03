Авария с самокатом: кто виноват, водитель машины или самоката

Недавно в наше законодательство вошла аббревиатура СИМ, которая расшифровывается как "средство индивидуальной мобильности". Отныне к ним приравниваются все самокаты, моноколеса и прочие непривычные для нас средства передвижения. Сами по себе эти средства продаются достаточно давно, но лишь недавно появились соответствующие поправки в законодательстве, которые регулируют ответственностьих владельцев на дороге. Издательство Auto.ru разобралось в вопросе, а мы подготовили для вас краткую выжимку полезной информации.

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Может ли автомобилист оказаться виновным при ДТП с СИМ

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Несколько лет назад в городской суд Санкт-Петербурга обратился собственник моноколеса, который попал в ДТП с автомобилем Lada Largus на пешеходном переходе. Перед пешеходным переходом необходимо спешиваться с любого транспортного средства для того, чтобы водители успели среагировать на вас. Однако владелец моноколеса этого не сделал и произошло ДТП. Казалось бы, водитель автомобиля ни в чем не виноват, потому что собственник СИМ нарушил правила дорожного движения и не спешился. Но суд провел все необходимые экспертизы и спустя 2 года вынес вердикт в пользу владельца моноколеса. В заключении суд указал, что владелец СИМ не мог успеть остановиться перед автомобилем из-за того, что у данного типа СИМ отсутствует тормозная система, а потому был вынужден выехать на пешеходный переход не спешиваясь. По решению суда владелец Lada Largus выплатил «моноколесисту» 124 000 рублей.

РИА Новости

Здесь стоит указать, что на тот момент не было никаких законов о СИМ, которые появились несколько месяцев назад, поэтому сегодня ситуация могла бы развернуться совсем в другую сторону. Раньше все владельцы различных самокатов приравнивались к пешеходам, а сегодня есть закон, регулирующий эксплуатацию таких индивидуальных транспортных средств и от ответственности не отвертеться.

Какие перспективы

В нашей стране нет прецедентного права, а потому каждый случай рассматривается и будет рассматриваться максимально индивидуально. Но владельцам СИМ теперь нужно быть более аккуратными, потому что после появления в законе этой самой аббревиатуры «СИМ», появились и наказания для владельцев, если те нарушают ПДД. Сегодня уже не прокатит просто так выпрыгнуть на дорогу перед машиной и сказать, что не успел затормозить, потому что водитель СИМ должен учитывать все правила дорожного движения и прогнозировать ситуацию не хуже автомобилистов. Для них даже указаны зоны, на которых они могут передвигаться. Например, теперь нельзя выезжать на самокате в левый ряд, даже если очень сильно хочется.

Что делать, если столкнулись с СИМ

Если же вам не повезло и вы столкнулись с СИМ, то порядок действий точно такой же, как и ДТП с другим автомобилем. Первым делом необходимо вызвать сотрудников ГИБДД и скорую, если кому-то из участников происшествия требуется медицинская помощь. После оформления бумаг требуется дождаться решения от компетентных органов о степени вины каждого из участников ДТП. Если вы будете не согласны с постановлением, придется его оспаривать. Но самое главное – это отсутствие ОСАГО у любого типа СИМ, поэтому взыскивать ущерб с владельца необходимо будет через суд.

Заключение

На сегодняшний день существует достаточно большая проблема с легким видом транспорта вроде самокатов и моноколес, которые развивают весьма большие скорости. К сожалению, слишком часто встречаются пользователи, которые не понимают всей опасности от своих СИМ и ведут себя непозволительно беспечно. Этим они чем-то похожи на мотоциклистов, которые часто грубо нарушают нормы безопасности на дороге.