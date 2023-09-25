МЧС: на трассе "Урал" под Оренбургом загорелись цистерны с нефтепродуктами

На трассе "Урал" под Оренбургом загорелись цистерны с нефтепродуктами. Об этом сообщается на сайте регионального отделения МЧС.

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Пожар произошел на 26-м километре трассы и начался в 19:34 по московскому времени. К 20:50 по мск возгорание было полностью ликвидировано. Пожару был присвоен третий ранг, его ликвидацией занимались 10 пожарных бригад.