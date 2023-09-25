В Крыму произошло массовое ДТП с пострадавшими

В массовом ДТП в Крыму пострадали шесть человек
В Крыму произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого имеются пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Крыма.
Вечером 24 сентября на автодороге Симферополь — Николаевка водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault, а затем врезался в еще два автомобиля — Mitsubishi и Volkswagen.
В результате ДТП шесть человек поучили травмы, в том числе находившийся в детском кресле пятилетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.
По факту случившегося проводится проверка.
Газета.Ru: главные новости