В Крыму произошло массовое ДТП с пострадавшими

В Крыму произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, в результате которого имеются пострадавшие. Об этом сообщает Telegram-канал МВД Крыма.

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Вечером 24 сентября на автодороге Симферополь — Николаевка водитель автомобиля Volkswagen выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault, а затем врезался в еще два автомобиля — Mitsubishi и Volkswagen.

В результате ДТП шесть человек поучили травмы, в том числе находившийся в детском кресле пятилетний ребенок. Все пострадавшие доставлены в лечебное учреждение.