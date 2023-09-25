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Baza: огонь уничтожил шесть грузовиков на стоянке в Кирове

В Кирове на стоянке сгорели шесть грузовых автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал видео с пожаром от очевидца.

Шесть грузовиков сгорели на охраняемой стоянке в Кирове
© МЧС РФ

Инцидент произошел в Автотранспортном переулке на охраняемой стоянке «Автотранспортного предприятия» вечером 23 сентября. Пожарным удалось справиться с огнем через два часа, за это время полностью выгорели шесть машин — два автомобиля MAN и четыре DAF. Люди не пострадали.

Отмечается, что сгоревшие грузовики принадлежали двум компаниям. Общий ущерб от пожара оценили в 50 млн рублей. По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание в одном из прицепов.

Как сообщали в МЧС Кировской области, в результате пожара огнем уничтожено четыре грузовых автомобиля, два получили повреждения. Для тушения потребовалось семь пожарных расчетов.

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