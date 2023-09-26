В Москве кортеж с мигалками проехал на красный свет, устроил ДТП и уехал с места аварии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza, который опубликовал запись происшествия с видеорегистратора.

В центре Москвы кортеж в составе Mercedes-Benz с буквенным сочетанием ЕКХ на госномерах и двух сопровождающих автомобилей полиции двигался по улице Остоженка.