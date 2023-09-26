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В Москве при ДТП такси опрокинулось на крышу

На Большой Семеновской улице в Москве столкнулись два автомобиля, в результате ДТП один из них опрокинулся. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

На востоке Москвы такси перевернулось при ДТП
© Газета.Ru

На место происшествия прибыли городские оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.

На видео, опубликованном Telegram-каналом «Что там в Москве?», видно, что автомобиль Skoda Octavia в раскраске такси лежит на крыше посреди проезжей части в районе станции метро «Электрозаводская». Возле автомобиля находятся пожарные и врачи скорой помощи, неподалеку припаркован реанимобиль.

У противоположной обочины стоит седан темного цвета и еще одно такси.

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