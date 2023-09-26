В Кунгуре (Пермский край) водитель рейсового автобуса ПАЗ смял автобусную остановку и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает Telegram-канал "Пермь с огоньком" и публикует видеозапись инцидента. По его данным, в момент ДТП на остановке находились люди, но им удалось избежать травм.

На кадрах видно, что на остановке в момент ДТП находились не менее четырех человек, двое из них стояли под навесом. Подъехавший к асфальтированной площадке автобус ПАЗ врезался в козырек павильона.