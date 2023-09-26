Фура развалилась на части после ДТП в Подмосковье

Серьезное ДТП произошло на шоссе Энтузиастов в Подмосковье, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва». Судя по опубликованным кадрам, одним из участников ДТП стал водитель грузовика. В результате сильного столкновения фура буквально развалилась на части.

© News.ru

Вокруг искореженного грузовика валяются обломки. Недалеко от машины лежит пострадавший. Обстоятельства, количество пострадавших и другая информация уточняются.

По словам очевидцев, из опрокинувшейся машины льется бензин, что создает угрозу взрыва. Скорой помощи и пожарной службы на месте происшествия пока что не наблюдается.

Ранее сообщалось о смертельной аварии в Кстовском районе Нижегородской области. В результате столкновения маршрутной «Газели» и фуры погибли три человека. Еще 11 получили травмы различной степени тяжести. По предварительным данным, водитель фуры не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршруткой.