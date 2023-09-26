В ДТП в Екатеринбурге пострадал ребенок

"Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП с участием ребенка, которое произошло сегодня вблизи дома №33 по ул. Вильгельма де Геннина. По предварительным данным, водитель - 28-летний мужчина, управляя автомобилем Opel Vectra, двигаясь по ул. Вильгельма де Геннина со стороны ул. Павла Шаманова в сторону ул. Краснолесья, допустил столкновение с впереди стоящей автомашиной Renault SR, которую после удара отбросило на впереди стоящую автомашину Renault Scenic", - говорится в сообщении.