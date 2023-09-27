Движение по Крымскому мосту возобновлено после 20 минут перерыва

Движение по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщает оперативный канал оповещения о режиме проезда и ситуации на мосту. Сообщение о возобновлении движения появилось в 7:11 по мск, а о его временном прекращении заявили в 6:53. Ночью 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что на Крымском мосту "произошло чрезвычайное происшествие в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края". Национальный антитеррористический комитет России обвинил в произошедшем спецслужбы Украины. По данным НАК, атаку на мост совершили два украинских надводных беспилотника. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. В связи с ЧП на Крымском мосту автомобильное движение было временно ограничено и запущено в реверсивном режиме. 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвался грузовик, в результате чего загорелись цистерны с топливом на железнодорожной части моста. В результате инцидента обрушились два пролета моста.