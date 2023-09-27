Пьяный гаишник сбил коллегу и скрылся на скорости 210 км/ч

В Калининградской области пьяный инспектор ГИБДД сбил своего коллегу и скрылся. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел в Гвардейском районе. По данным канала, 42-летний нетрезвый старший инспектор ДПС, будучи не при исполнении, ехал на своей Audi A8 мимо поселка Сокольники и остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Оказалось, что его коллеги в этот момент проводят рейд по полицейским-нарушителям ПДД.

Увидев сотрудников собственной безопасности, инспектор быстро сел за руль и нажал на газ, сбив гаишника. Погоня продолжалась около часа и закончилась, когда экипаж ДПС пробил себе колесо на служебной машине. В какой-то момент за рулем Audi мужчина разогнался до 210 км/ч.